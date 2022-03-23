Українська "Дарниця" вироблятиме ліки від COVID-19 за ліцензією Pfizer — Finance.ua
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Українська "Дарниця" вироблятиме ліки від COVID-19 за ліцензією Pfizer

Вчора 05:48Казна та Політика
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Українська "Дарниця" вироблятиме ліки від COVID-19 за ліцензією PfizerУкраїнська "Дарниця" вироблятиме ліки від COVID-19 за ліцензією Pfizer
Українська фармацевтична компанія «Дарниця» виграла конкурс та підписала угоду на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва орального протиковідного препарату Pfizer.
Про це повідомив виконавчий директор компанії Дмитро Шимків, зазначається на сайті уповноваженої ООН організації Medicines Patent Pool.
Таким чином «Дарниця» отримала право на розробку та виробництво генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer нірматрелвіру (nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою рітонавіру (nirmatrelvir; ritonavir), зазначив Шимків.
На сайті MPP повідомляється, що це не лише дозволить забезпечити ліками українців, а й дасть змогу Україні постачати ліки у 95 країн з середнім та низьким рівнем доходу. Таку угоду мають 36 компаній у 13 країнах світу.
«Війна із агресором йде на нашій землі. Але й світова пандемія нікуди не поділася. В умовах воєнного стану в країні, а також на фоні пандемії, потужна та інноваційна фарма — це надважлива складова національної безпеки держави», — коментує Шимків підписання угоди.
Наразі компанія є єдиною в Україні, хто має право розробки та виробництва генеричної версії лікування COVID-19 «для українських пацієнтів та медичних працівників, а також для всього регіону».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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