Українська біржа вилучила акції Укрнафти та Мотор Січі з індексного кошика — Finance.ua

Українська біржа вилучила акції Укрнафти та Мотор Січі з індексного кошика Сьогодні 15:33 — Фондовий ринок

Українська біржа вилучила акції Укрнафти та Мотор Січі з індексного кошика

Індексний комітет «Української біржі» (УБ) увечері у вівторок вирішив вилучити з індексного кошика акції «Укрнафти» та «Мотор Січі», які 6 листопада рішенням Ставки Верховного головнокомандувача були відчужені на користь держави.

«UNAF і MSICH виключені з кошика Індексу українських акцій», — йдеться у повідомленні біржі на фейсбук-сторінці.

Директор з розвитку УБ Олексій Сухоруков зазначив, що після такого відчуження free float (частка у вільному обігу) цих акцій дорівнювала нулю.

Проте, незважаючи на відчуження всіх акцій 6 листопада, 7-8 листопада на біржі були заявки на купівлю акцій «Укрнафти» та їх ціна зросла до 330,7 грн за одиницю, хоча напередодні відчуження акції котирувалися по 229,69 грн за штуку, що відповідало капіталізації близько 12,5 млрд грн.

«Укрнафта» в індексному кошику мала вагу 22,85%, «Мотор Січ» — 33,06%.

Після цього вилучення в кошику індексу УБ залишилося лише п’ять паперів: МХП з вагою 26,29%, «Центренерго» −9,57%, Райффайзен Банк у — 6,45%, «Укренергомашини» (раніше — «Турбоатом») — 0, 89%, «Донбасенерго» — 0,88%.

Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта» (за винятком частки НАК «Нафтогаз України»), АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

В «Укрнафті» контрольний пакет акцій належить НАК «Нафтогаз України», тоді як міноритарний близько 42% — так званій групі «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в «Укртатнафті» (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.

Обіг всіх акцій «Мотор Січ», найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В’ячеслав Богуслаєв, заблокований з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакету акцій китайській Skyrizon та пов’язаних із нею осіб.

«АвтоКрАЗ» та «Запоріжтрансформатор», підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.