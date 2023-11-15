Українська авіакомпанія запустила рейси на Занзібар: звідки можна полетіти — Finance.ua

Українська авіакомпанія запустила рейси на Занзібар: звідки можна полетіти
Українська авіакомпанія SkyUp запустила чартерну програму до Танзанії з 28 жовтня. Рейси виконуватимуться для перевезення туристів від туроператорів Join UP! Polska, Join UP! Moldova, Join UP! Румунія, повідомляє avianews.com.
Зараз пасажири можуть полетіти до Занзібару з Варшави, Кишинева та Бухаресту. Із середини грудня додадуться нові польоти із Варшави, також запланований новий рейс за маршрутом Катовіце-Занзібар.
Оператором зазначених рейсів є мальтійський підрозділ SkyUp MT. Лише рейси із Кишинева обслуговує українська SkyUp.
Рейси на Занзібар виконуються на Boeing 737−800. Це середньомагістральний літак, і його дальності не вистачає для прямого перельоту до Танзанії. Тому під час рейсів він зупиняється на дозаправку в єгипетському аеропорту Хургада.
Придбати авіаквитки на рейси SkyUp з Європи до Занзібару можна тільки в складі турпакету. Перевізник квитки окремо від турів не продає.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.
⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua
Поділитися новиною