Українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці — Finance.ua

На сайті перевізника зазначається, що компанія домовилася про надання середньомагістрального літака Boeing 737-900 в мокрий лізинг латвійському перевізнику airBaltic.
Судно і екіпаж базуються в аеропорту Риги. Загалом будуть задіяні 4 екіпажі МАУ — 28 осіб.
Літак заброньований на декількох європейських маршрутах авіакомпанії airBaltic — Берлін, Мадрид, Брюссель, Осло, Копенгаген та інших.
На рейсах збережеться корпоративний колір і ліврея української авіакомпанії, а екіпажі також працюватимуть у своїй оригінальній формі. На кожному рейсі буде літати і сервіс-представник латвійської авіакомпанії.