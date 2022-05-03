Українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці — Finance.ua
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Українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці

Вчора 15:33Фондовий ринок
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З 1 травня на рейсах латвійської авіакомпанії airBaltic літають 4 екіпажі МАУ. Географія польотів з Риги велика — в Берлін, Брюссель, Мадрид.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
На сайті перевізника зазначається, що компанія домовилася про надання середньомагістрального літака Boeing 737-900 в мокрий лізинг латвійському перевізнику airBaltic.
Судно і екіпаж базуються в аеропорту Риги. Загалом будуть задіяні 4 екіпажі МАУ — 28 осіб.
Літак заброньований на декількох європейських маршрутах авіакомпанії airBaltic — Берлін, Мадрид, Брюссель, Осло, Копенгаген та інших.
На рейсах збережеться корпоративний колір і ліврея української авіакомпанії, а екіпажі також працюватимуть у своїй оригінальній формі. На кожному рейсі буде літати і сервіс-представник латвійської авіакомпанії.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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