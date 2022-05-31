Українська агропродукція йде до 191 країни світу — Finance.ua

Українська агропродукція йде до 191 країни світу

Вчора 03:19 — Аграрний ринок

У 2021 році українську аграрну продукцію експортували до 191 країни світу. Про це зазначається в аналізі асоціації УКАБ, пише agronews.ua.

ТОП-5 найбільших світових експортерів становили:

Китай (16% української експортної виручки),

Індія (7%),

Нідерланди (6%),

Єгипет (6%),

Туреччина (5%).

«І хоч в переліку найбільших імпортерів продукції АПК зазначені переважно розвинені та забезпечені країни, серед імпортерів є країни, які не закуповують величезні обсяги продукції, однак значно залежні від поставок, насамперед українських зернових», — додає Світлана Литвин.

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