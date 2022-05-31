Українська агропродукція йде до 191 країни світу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українська агропродукція йде до 191 країни світу

Вчора 03:19Аграрний ринок
55
У 2021 році українську аграрну продукцію експортували до 191 країни світу. Про це зазначається в аналізі асоціації УКАБ, пише agronews.ua.
ТОП-5 найбільших світових експортерів становили:
Китай (16% української експортної виручки),
Індія (7%),
Нідерланди (6%),
Єгипет (6%),
Туреччина (5%).
«І хоч в переліку найбільших імпортерів продукції АПК зазначені переважно розвинені та забезпечені країни, серед імпортерів є країни, які не закуповують величезні обсяги продукції, однак значно залежні від поставок, насамперед українських зернових», — додає Світлана Литвин.
За матеріалами: agronews
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.