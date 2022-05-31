Українська агропродукція йде до 191 країни світу — Finance.ua

У 2021 році українську аграрну продукцію експортували до 191 країни світу. Про це зазначається в аналізі асоціації УКАБ, пише agronews.ua.
ТОП-5 найбільших світових експортерів становили:
Китай (16% української експортної виручки),
Індія (7%),
Нідерланди (6%),
Єгипет (6%),
Туреччина (5%).
«І хоч в переліку найбільших імпортерів продукції АПК зазначені переважно розвинені та забезпечені країни, серед імпортерів є країни, які не закуповують величезні обсяги продукції, однак значно залежні від поставок, насамперед українських зернових», — додає Світлана Литвин.