Українки, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу — Finance.ua

Українки, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу
Міжнародний благодійний фонд «Mama Moya» запускає програму надання грошової допомоги для жінок, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні, викликаного російською агресією. Ця ініціатива спрямована на підтримку жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через воєнний конфлікт.
Допомогу можуть отримати такі категорії жінок:
- Ті, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок війни.
- Чоловіки, діти або батьки жінок, які проходять військову службу у Збройних Силах України, силах територіальної оборони або в добровільних загонах, які знаходяться в зоні проведення бойових дій.
- Батьки, діти жінок, чоловіки або батьки яких загинули внаслідок війни.
- Чоловіки, діти або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.
Для участі в програмі жінки повинні зареєструватися за посиланням.
Після реєстрації та укладення договору з фондом, учасницям програми буде видана платіжна картка, якою вони матимуть змогу здійснювати розрахунки при придбанні товарів з переліку, наданих фондом.
Міжнародний благодійний фонд «Mama Moya» докладає зусиль для підтримки жінок, які постраждали внаслідок війни, та надає їм можливість отримати необхідну допомогу.
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