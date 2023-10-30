Українки, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу — Finance.ua

Українки, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Міжнародний благодійний фонд «Mama Moya» запускає програму надання грошової допомоги для жінок, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні, викликаного російською агресією. Ця ініціатива спрямована на підтримку жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через воєнний конфлікт.

Допомогу можуть отримати такі категорії жінок:

Ті, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок війни. Чоловіки, діти або батьки жінок, які проходять військову службу у Збройних Силах України, силах територіальної оборони або в добровільних загонах, які знаходяться в зоні проведення бойових дій. Батьки, діти жінок, чоловіки або батьки яких загинули внаслідок війни. Чоловіки, діти або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі в програмі жінки повинні зареєструватися за посиланням

Після реєстрації та укладення договору з фондом, учасницям програми буде видана платіжна картка , якою вони матимуть змогу здійснювати розрахунки при придбанні товарів з переліку, наданих фондом.

Міжнародний благодійний фонд «Mama Moya» докладає зусиль для підтримки жінок, які постраждали внаслідок війни, та надає їм можливість отримати необхідну допомогу.

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