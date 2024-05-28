Ukrainian Credit Conference 2024: що треба знати про захід і кому не можна його пропустити — Finance.ua

Ukrainian Credit Conference 2024: що треба знати про захід і кому не можна його пропустити Сьогодні 14:10

Ukrainian Credit Conference 2024: що треба знати про захід і кому не можна його пропустити

Головна фінансова подія року — Ukrainian Credit Conference (UCC) — відбудеться вже 28 червня у столичному UNIT.City. В одному місці зберуться представники українських банків, МФО, платіжних провайдерів та фінтех компаній. А для гостей заходу участь у конференції стане унікальною можливість доєднатися до обговорення найактуальніших тем і тенденцій на кредитних ринках.

Що готує Ukrainian Credit Conference 2024?

Тенденції на ринку кредитування свідчать вперше за кілька років обнадійливі - банки прогнозують підвищення якості кредитного портфеля та очікують зростання обсягів кредитування, як бізнесу, так і населення. Ці та інші новини та прогнози щодо ринку будуть детально проговорені на конференції.

До того ж участь у заході пропонує безліч переваг. Гості конференції, на якій будуть присутні представники банків, МФО та страхових компаній, зможуть доєднатися до корисного нетворкінгу. Умови на заході будуть сприятливими для встановлення ділових та дружніх контактів, зустрічі з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами

Ukrainian Credit Conference триватиме з 09:00 до 18:00. На заході виступлять топові експерти українського ринку кредитування. Фахівці поділяться досвідом своєї роботи та практичними кейсами. Загалом очікуються промови близько 20 спікерів.

Учасники зможуть особисто долучитися до дискусій та отримати для себе найактуальнішу інформацію про кредитний ринок України. Зокрема, експерти у своїх доповідях торкнуться тем:

дотримання законодавства про захист прав споживачів на ринку надання кредитних послуг;

змін на ринку кредитування у 2024 році;

ринок кредитних послуг: роль держави, нові стратегії ведення бізнесу на ринку кредитних послуг, облікова ставка НБУ.

Де придбати квитки?

Продаж квитків вже стартував, а для «ранніх пташок» діятимуть спеціальні знижки. До 10 червня 2024 всі охочі зможуть гарантувати собі участь у конференції за особливо вигідною ціною.

Щоб дізнатися більше деталей та замовити собі квиток — переходьте за посиланням

Приходьте на захід, щоб тримати руку на пульсі! Адже ви зможете не лише з перших вуст дізнатися про останні тенденції та зміни у кредитуванні, а й особисто презентувати свої продукти та послуги широкій аудиторії, а також знайти нових партнерів. Таку можливість не можна проґавити!

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