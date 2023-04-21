Україні спрямували $55 млрд у форматі «Рамштайну» — Finance.ua
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Україні спрямували $55 млрд у форматі «Рамштайну»

Казна та Політика
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Україні спрямували $55 млрд у форматі «Рамштайну»
Україні спрямували $55 млрд у форматі «Рамштайну»
Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайну») вже надали Україні $55 млрд безпекової допомоги.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС «Рамштайн» у Німеччині.
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«Загалом учасники цієї контактної групи надали понад $55 млрд безпекової допомоги Україні», — сказав він.
За словами Остіна, ця сума є 10-кратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні.
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Нагадаємо, 21 квітня на базі американських ВПС «Рамштайн» у Німеччині проходить 11 засідання Контактної групи з питань оборони України.
Попередньо запланований портфель підтримки України з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на 2023 рік становить 1,5 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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