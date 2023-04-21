Україні спрямували $55 млрд у форматі «Рамштайну» — Finance.ua

Україні спрямували $55 млрд у форматі «Рамштайну» Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Україні спрямували $55 млрд у форматі «Рамштайну»

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайну») вже надали Україні $55 млрд безпекової допомоги.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС «Рамштайн» у Німеччині.

«Загалом учасники цієї контактної групи надали понад $55 млрд безпекової допомоги Україні», — сказав він.

За словами Остіна, ця сума є 10-кратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні.

Нагадаємо, 21 квітня на базі американських ВПС «Рамштайн» у Німеччині проходить 11 засідання Контактної групи з питань оборони України.

Попередньо запланований портфель підтримки України з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на 2023 рік становить 1,5 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.