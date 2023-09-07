Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони — Finance.ua

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Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони

Казна та Політика
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Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони
Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони
Україні щорічно необхідно понад 3 трлн грн на військові витрати, з яких 1,6 трлн грн — для сектору безпеки й оборони.
Про це заявив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров.
«З кожним днем військові витрати збільшуються, і ми повинні мати потужну стратегію, як у таких реаліях діяти країні, щоб перемогти. Понад 3 трильйони потрібно Україні щороку. З них 1,6 трильйона для сектору безпеки та оборони. Дохідна частина бюджету загалом 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби», — сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
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За його словами, понад мільйон осіб на сьогодні задіяні в секторі безпеки і оборони країни, з них понад 800 тисяч — у Збройних силах України, хоча до початку повномасштабної війни ця цифра становила 261 тисячу.
«Оборонні видатки збільшилися більш ніж у шість разів порівняно із 2021 роком, а на ЗСУ — майже вдесятеро. Оборонний бюджет становить третину ВВП, величезна для будь-якої економіки світу цифра», — зазначив глава оборонного відомства.
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Умєров також наголосив, що лише до кінця поточного року Україні знадобиться додатково 250 млрд грн на грошове забезпечення, і ці витрати зростають щодня.

Довідка Finance.ua:

  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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