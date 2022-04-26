Україні потрібно по 5 мільярдів доларів на місяць від партнерів - міністр фінансів — Finance.ua
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Україні потрібно по 5 мільярдів доларів на місяць від партнерів - міністр фінансів

Вчора 11:00Казна та Політика
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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає в цілому не менше 5 мільярдів доларів США на місяць у вигляді міжнародної допомоги для покриття витрат країни.
Про це повідомляє The Washington Post.
Виступаючи у Вашингтоні на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримувати від США по 2 мільярди доларів на місяць на покриття невідкладних витрат у квітні, травні та червні. Всього країні потрібно не менше 5 мільярдів на місяць.
«Нам потрібно заповнити цю прогалину прямо зараз, щоб залучити необхідне фінансування і виграти цю війну», — сказав Марченко в інтерв’ю виданню.
За словами міністра, ці кошти необхідні, щоб продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров’я та освіти та на інші гуманітарні потреби. Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб покрити деякі з цих витрат, але це призвело б до стрибка інфляції.
Як повідомлялося раніше, деякі депутати Конгресу і українські чиновники наполягали на тому, щоб США передали Україні заморожені резерви Центрального Банку Росії. Ці активи обчислюються десятками мільярдів і можуть скласти значну суму для допомоги в післявоєнному відновленні країни.
Відомо, що США розглядають передачу понад 300 млрд доларів заморожених активів Центрального Банку росії на допомогу у відновленні України. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, на відновлення України після війни буде потрібно мінімум 600 млрд доларів.

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За матеріалами: УНІАН
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