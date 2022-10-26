Україні потрібно 4 млрд євро для проходження опалювального сезону — Finance.ua

Україні потрібно 4 млрд євро для проходження опалювального сезону
Україні потрібно 4 млрд євро для проходження зими та опалювального сезону, а також на закупівлю обладнання для водо- та енергопостачання.
Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні.
«Ми порахували, що нам потрібно 4 млрд євро, щоб пережити цю зиму, реконструювати будинки, підтримати сфери охорони здоров’я та енергопостачання. Ми хочемо, щоб мільйон українців повернулися додому до кінця року, і їм потрібні гідні умови», — сказав Чернишов.
За його словами, у короткостроковій перспективі Україна потребує резервного обладнання для водо-, енергопостачання, зокрема, мобільних станцій очищення води (3 тис. одиниць), мобільних станцій опалення (1,5 тис.), дизельних генераторів (25 тис.), електричних обігрівачів (300 тис.)
Чернишов зазначив, що близько 6 тис. генераторів вже закуплено, очікується постачання ще 1,3 тис.
«Прошу партнерів від імені нашої країни сфокусуватися на цьому устаткуванні. Наступний крок, звісно, - відновлення наших електростанцій, але це займе час, а зима вже на порозі», — наголосив міністр.
Довідка Finance.ua:
- Світовий банк повідомив про виділення Україні додаткових 500 мільйонів доларів для фінансування термінових потреб, спричинених повномасштабним вторгненням росії;
- Європейський союз надасть Україні 1 млрд євро та 400 електрогенераторів для термінового відновлення енергопостачання;
- українців, які від початку повномасштабного вторгнення росії виїхали за кордон, закликають за можливості не повертатись на батьківщину у зимовий період.
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