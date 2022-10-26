Україні потрібно 4 млрд євро для проходження опалювального сезону — Finance.ua

Україні потрібно 4 млрд євро для проходження опалювального сезону Вчора 10:45 — Казна та Політика

Україні потрібно 4 млрд євро для проходження опалювального сезону

Україні потрібно 4 млрд євро для проходження зими та опалювального сезону, а також на закупівлю обладнання для водо- та енергопостачання.

Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні.

«Ми порахували, що нам потрібно 4 млрд євро, щоб пережити цю зиму, реконструювати будинки, підтримати сфери охорони здоров’я та енергопостачання. Ми хочемо, щоб мільйон українців повернулися додому до кінця року, і їм потрібні гідні умови», — сказав Чернишов.

За його словами, у короткостроковій перспективі Україна потребує резервного обладнання для водо-, енергопостачання, зокрема, мобільних станцій очищення води (3 тис. одиниць), мобільних станцій опалення (1,5 тис.), дизельних генераторів (25 тис.), електричних обігрівачів (300 тис.)

Чернишов зазначив, що близько 6 тис. генераторів вже закуплено, очікується постачання ще 1,3 тис.

«Прошу партнерів від імені нашої країни сфокусуватися на цьому устаткуванні. Наступний крок, звісно, ​​- відновлення наших електростанцій, але це займе час, а зима вже на порозі», — наголосив міністр.

Довідка Finance.ua:

Світовий банк повідомив про виділення Україні додаткових 500 мільйонів доларів для фінансування термінових потреб, спричинених повномасштабним вторгненням росії;

Європейський союз надасть Україні 1 млрд євро та 400 електрогенераторів для термінового відновлення енергопостачання;



українців, які від початку повномасштабного вторгнення росії виїхали за кордон, закликають за можливості не повертатись на батьківщину у зимовий період.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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