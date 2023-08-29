Україні передали майно колаборанта Сальдо та його родини — Finance.ua
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Україні передали майно колаборанта Сальдо та його родини

Казна та Політика
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Основні активи проросійського колаборанта Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки було стягнуто в дохід держави. За рішенням суду Уряд прийняв рішення передати майно родини зрадника в управління Фонду державного майна України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Основою для передачі майна гауляйтера Херсонської області стали рішення Вищого антикорупційного суду України від 09.05.2023 (справа № 991/3250/23) та постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України від 17.05.2023 про застосування санкцій.
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«Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України», — наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Зокрема рішенням Уряду до Фонду держмайна було передано:
  • три земельні ділянки;
  • готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;
  • апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
  • два паркомісця в Ореанді (Ялта);
  • триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
  • будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;
  • три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв. м) та Херсоні (36,8 кв. м);
  • автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
  • 99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) — оформлене на колишню дружину Сальдо;
  • 30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія) — оформлене на колишню дружину Сальдо;
  • 55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) — записано на доньку Сальдо;
  • 40% ТОВ «Конка» (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) — записано на доньку Сальдо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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