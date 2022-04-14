Україні для виплати зарплат потрібно $7 млрд на місяць – Зеленський — Finance.ua

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що громадяни України, які опинилися без забезпечення через агресію ворога, можуть отримати гуманітарну допомогу та грошові виплати. За його словами, фізособи-підприємці та наймані працівники, що залишилися без доходу через війну, отримають 6,5 тисяч грн.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону повідомила, що в Україні змінилися особливості виплат пенсій, зарплат і субсидій. Зокрема, під час війни на першому місці тепер стоїть армія, а на другому — зарплати, пенсії та інше.
При цьому, як зауважила Лазебна, соціальні виплати здійснюються вчасно.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.