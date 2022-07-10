Україні дали «зелене світло» на приєднання до Банку розвитку Ради Європи — Finance.ua

Україні дали «зелене світло» на приєднання до Банку розвитку Ради Європи Вчора 11:43 — Казна та Політика

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) дав Україні «зелене» світло на приєднання та виділив кошти на підтримку українських біженців у Європі.

«Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про спеціальні умови якнайшвидшого набуття Україною членства у цій фінансовій установі. БРРЄ також виділив кошти на підтримку українських біженців у Німеччині та Литві», — йдеться у повідомленні.

Що це дасть

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, членство в БРРЄ відкриє нашій країні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відновлення зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садків.

Зазначається, що адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позичок на 465 млн євро, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ. Серед іншого йдеться про розміщення українських біженців у приймаючих громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи тощо.

Так, державний банк розвитку Північної Рейн-Вестфалії (Німеччина) отримав 200 млн євро для часткового фінансування програми житла для біженців, що допоможе муніципалітетам у придбанні, будівництві та модернізації житла для українських біженців.

Уряду Литви Банк надасть 120 млн євро для підтримки близько 30 тис. українських біженців, серед яких 13,5 тис. дітей. Позика буде використана відповідними міністерствами та громадами, які надають першочергову підтримку українцям. Також із цієї суми буде профінансовано стипендію 700 українських студентів.

Крім того, муніципалітет Каунаса (Литва) отримав 25 млн євро, які допоможуть місту підтримати 10 тис. зареєстрованих українських біженців у забезпеченні їх житлом, харчуванням, психологічною та соціальною допомогою, освітою для дітей та пошуком роботи для дорослих.

Укрінформ За матеріалами:

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