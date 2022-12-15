Українцям виплатять лікарняні навіть у разі хвороби в перший робочий день — Finance.ua
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Українцям виплатять лікарняні навіть у разі хвороби в перший робочий день

Особисті фінанси
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У Фонді соціального страхування пояснили, що українці мають право отримати виплати за листами тимчасової непрацездатності навіть, якщо захворіли в перший робочий день.
Зазначається, що розмір виплат за лікарняним в такому випадку залежить від сумарно набутого страхового стажу в усіх попередніх місцях роботи:
  • при загальному стажі до трьох років — 50% посадового окладу;
  • при стажі від 3 до 5 років — 60% середньої зарплати;
  • при стажі від 5 до 8 років — 70% середньої зарплати;
  • при стажі понад 8 років чи наявності пільг — середньої зарплати.
Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (якщо причина — не догляд за хворими рідними) оплачує роботодавець, решту — ФССУ.

Довідка Finance.ua:

  • Щоб отримати лікарняний або допомогу від ФССУ, слід звернутися за медичною допомогою до лікаря за місцем перебування. Створений ним документ, який підтвердить факт непрацездатності, буде підставою для подальшого документального оформлення листка тимчасової непрацездатності.
  • з 1 січня 2023 року всі повноваження по виплатах, які адмініструє Фонд соціального страхування, перейдуть до Пенсійного фонду. Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якою передбачене приєднання Фонду соціального страхування до Пенсійного фонду.
За матеріалами:
Finance.ua
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