Українцям у Польщі виплачують до 6 тис. грн фіндопомоги: як отримати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям у Польщі виплачують до 6 тис. грн фіндопомоги: як отримати

Особисті фінанси
51
Українцям у Польщі виплачують до 6 тис. грн фіндопомоги: як отримати
Українцям у Польщі виплачують до 6 тис. грн фіндопомоги: як отримати
Українські біженці в Польщі можуть отримати фінансову допомогу TERA від організації Polska Akcja Humanitarnа. Сума допомоги становить до 6 тис. грн.
На допомогу можуть претендувати такі особи:
  • які приїхали до Польщі з 9 лютого 2022 року;
  • які не отримали фіндопомоги від інших гуманітарних організацій.
Водночас претенденти мають відповідати хоча б одному із таких зазначених критеріїв:
  • самотні жінки;
  • у вас або членів вашої родини є інвалідність;
  • ваш вік — 60+ років;
  • ви не можете працювати за станом здоров’я;
Читайте також
  • ви глава сім'ї з дітьми;
  • ви вагітні або годуєте дитину;
  • ви або члени родини страждаєте хронічними захворюваннями;
  • ви студент, який переїхав із України до Польщі;
  • ви неповнолітній.
Також на порталі зазначають: відповідність критеріям не гарантує 100% допомоги. Гроші отримають лише ті громадяни, хто її потребує найбільше. А хто саме отримає фіндопомогу — визначать після отримання заявок.
Подати заявку на отримання коштів від Polska Akcja Humanitarnа можна, зателефонувавши за номером: 800 105 555. Інший варіант — надіслати електронний лист на адресу feedback. pl@pah.org.pl.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
За матеріалами:
Ukrainian in Poland
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.