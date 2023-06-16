Українцям у Польщі виплачують до 6 тис. грн фіндопомоги: як отримати — Finance.ua

Українцям у Польщі виплачують до 6 тис. грн фіндопомоги: як отримати Сьогодні 11:36 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі виплачують до 6 тис. грн фіндопомоги: як отримати

Українські біженці в Польщі можуть отримати фінансову допомогу TERA від організації Polska Akcja Humanitarnа. Сума допомоги становить до 6 тис. грн.

На допомогу можуть претендувати такі особи:

які приїхали до Польщі з 9 лютого 2022 року;

які не отримали фіндопомоги від інших гуманітарних організацій.

Водночас претенденти мають відповідати хоча б одному із таких зазначених критеріїв:

самотні жінки;

у вас або членів вашої родини є інвалідність;

ваш вік — 60+ років;

ви не можете працювати за станом здоров’я;

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ви глава сім'ї з дітьми;

ви вагітні або годуєте дитину;

ви або члени родини страждаєте хронічними захворюваннями;

ви студент, який переїхав із України до Польщі;

ви неповнолітній.

Також на порталі зазначають: відповідність критеріям не гарантує 100% допомоги. Гроші отримають лише ті громадяни, хто її потребує найбільше. А хто саме отримає фіндопомогу — визначать після отримання заявок.

Подати заявку на отримання коштів від Polska Akcja Humanitarnа можна, зателефонувавши за номером: 800 105 555. Інший варіант — надіслати електронний лист на адресу feedback. pl@pah.org.pl

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