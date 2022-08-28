Українцям у Польщі безкоштовно дадуть житло з ремонтом та меблями: хто може претендувати на допомогу — Finance.ua

Українцям у Польщі безкоштовно дадуть житло з ремонтом та меблями: хто може претендувати на допомогу Вчора 19:31 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі безкоштовно дадуть житло з ремонтом та меблями: хто може претендувати на допомогу

Пів сотні квартир для тривалого проживання українських біженців виділять в Опольському воєводстві. Житло буде облаштоване меблями та побутовою технікою.

Про це пише yavp.pl

Згідно з проєктом, 17 гмін (адміністративна одиниця в Польщі. — Ред.) в Опольському воєводстві виділять 49 квартир для українських біженців, які раніше вже оселилися в цьому регіоні. Очікується, що житло отримають понад 200 осіб, які зможуть проживати там безплатно до двох років.

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Площа квартир буде 40-50 кв. м. У квартирах перед заселенням зроблять ремонти, закуплять необхідну побутову техніку та меблі.

Кому саме з українських біженців дадуть квартиру та, якими будуть умови отримання житла, визначатимуть в кожній гміні окремо. На фінансування проєкту соціального житла вже виділено 6 млн злотих (46 млн гривень).

Після того як українці повернуться додому, соціальне житло будуть використовувати для місцевих мешканців воєводства, які цього потребують.

Нагадаємо, в червні в Лодзі розпочалася реалізація проєкту з будівництва модульного житлового масиву для біженців з України. Лодзинська благодійна організація Caritas у співпраці з міською владою побудує житловий масив з 10 модульних будинків для біженців з України та безпритульних людей. У кожному будинку зможуть проживати 4 особи. Вартість будівництва — 130 тис. зл нетто (приблизно 160 тис. зл брутто), включно з внутрішніми комунікаціями. Інвестори сподіваються, що заселення перших будинків стане можливим вже в IV кварталі 2022 року.

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