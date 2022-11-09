Українцям у Литві при заміні водійського посвідчення більше не треба буде складати іспит — Finance.ua

Українцям у Литві при заміні водійського посвідчення більше не треба буде складати іспит Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Українцям у Литві при заміні водійського посвідчення більше не треба буде складати іспит

Громадянам України у Литві більше не потрібно буде складати теоретичний і практичний іспити з водіння під час зміни водійських прав категорії B.

Про це повідомило у вівторок Міністерство внутрішніх справ (МВС) Литви, передає «Європейська правда» з посиланням на портал Delfi.

За повідомленням міністерства, після підписання угоди така сама процедура застосовуватиметься до громадян Литви, які тимчасово проживають в Україні.

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«Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, які приїхали сюди, тому прагнемо якомога швидше підписати нову двосторонню угоду, що дасть змогу громадянам України в Литві без іспитів змінювати водійські права. Те ж саме стосується і громадян Литви в Україні», — заявила заступник міністра внутрішніх справ Сігіта Щаевене.

За даними МВС, остаточний проєкт угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах, і його підписання очікується найближчим часом.

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