Українцям у Литві при заміні водійського посвідчення більше не треба буде складати іспит — Finance.ua
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Українцям у Литві при заміні водійського посвідчення більше не треба буде складати іспит

Особисті фінанси
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Українцям у Литві при заміні водійського посвідчення більше не треба буде складати іспит
Українцям у Литві при заміні водійського посвідчення більше не треба буде складати іспит
Громадянам України у Литві більше не потрібно буде складати теоретичний і практичний іспити з водіння під час зміни водійських прав категорії B.
Про це повідомило у вівторок Міністерство внутрішніх справ (МВС) Литви, передає «Європейська правда» з посиланням на портал Delfi.
За повідомленням міністерства, після підписання угоди така сама процедура застосовуватиметься до громадян Литви, які тимчасово проживають в Україні.
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«Ми всіма силами підтримуємо Україну і допомагаємо українцям, які приїхали сюди, тому прагнемо якомога швидше підписати нову двосторонню угоду, що дасть змогу громадянам України в Литві без іспитів змінювати водійські права. Те ж саме стосується і громадян Литви в Україні», — заявила заступник міністра внутрішніх справ Сігіта Щаевене.
За даними МВС, остаточний проєкт угоди перебуває на узгодженні в українських відомствах, і його підписання очікується найближчим часом.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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