Українцям стане простіше перевіряти якість газу, води та гарячого водопостачання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям стане простіше перевіряти якість газу, води та гарячого водопостачання

Особисті фінанси
673
Українцям стане простіше перевіряти якість газу, води та гарячого водопостачання
Українцям стане простіше перевіряти якість газу, води та гарячого водопостачання
Уряд встановив механізм здійснення забору проб та проведення їх дослідження для встановлення якості комунальних послуг — йдеться про постачання природного газу, а також надання послуг із централізованого водопостачання та постачання гарячої води.
Про це пише ГазПравда.
Документ, затверджений урядом, зокрема, визначає механізм звернення споживача до виконавця комунальної послуги щодо проведення відбору проб для встановлення якості спожитої послуги.
Читайте також
Крім того, встановлено механізм відшкодування споживачу витрат на проведення досліджень, якщо за їхніми результатами буде доведено надання комунальних послуг низької якості.
Також порядком затверджуються:
  • механізм взяття проб гарячої/холодної води та природного газу з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до кількості та якості, визначеним відповідним технічним регламентом;
  • вимоги до проведення досліджень забраних проб та лабораторій, які будуть проводити ці дослідження;
  • механізм звернення споживача до виконавця комунальної послуги щодо проведення відбору проб для подальшого здійснення перерахунку виконавцем у разі доведення споживачем отримання неякісних послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та природного газу;
  • наведені форми актів відбору проб гарячої і холодної води.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.