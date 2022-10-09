Українцям стане простіше перевіряти якість газу, води та гарячого водопостачання — Finance.ua

Українцям стане простіше перевіряти якість газу, води та гарячого водопостачання Вчора 12:29 — Особисті фінанси

Українцям стане простіше перевіряти якість газу, води та гарячого водопостачання

Уряд встановив механізм здійснення забору проб та проведення їх дослідження для встановлення якості комунальних послуг — йдеться про постачання природного газу, а також надання послуг із централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

Про це пише ГазПравда.

Документ, затверджений урядом, зокрема, визначає механізм звернення споживача до виконавця комунальної послуги щодо проведення відбору проб для встановлення якості спожитої послуги.

Крім того, встановлено механізм відшкодування споживачу витрат на проведення досліджень, якщо за їхніми результатами буде доведено надання комунальних послуг низької якості.

Також порядком затверджуються:

механізм взяття проб гарячої/холодної води та природного газу з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до кількості та якості, визначеним відповідним технічним регламентом;

вимоги до проведення досліджень забраних проб та лабораторій, які будуть проводити ці дослідження;

механізм звернення споживача до виконавця комунальної послуги щодо проведення відбору проб для подальшого здійснення перерахунку виконавцем у разі доведення споживачем отримання неякісних послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та природного газу;

наведені форми актів відбору проб гарячої і холодної води.

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