Українцям розповіли, як саме війна змінила рівень інфляції — Finance.ua

Українцям розповіли, як саме війна змінила рівень інфляції

Вчора 09:45 — Казна та Політика

Споживча інфляція в Україні у квітні в річному вираженні порівняно з квітнем 2021 року склала 16,4%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем 2022 року склала 3,1%, з початку року — 10,9%.

Базова інфляція у квітні 2022 року порівняно з березнем склала 3,0%, з початку року — 8,1%.

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