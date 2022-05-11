Українцям розповіли, як саме війна змінила рівень інфляції — Finance.ua
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Українцям розповіли, як саме війна змінила рівень інфляції

Вчора 09:45Казна та Політика
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Споживча інфляція в Україні у квітні в річному вираженні порівняно з квітнем 2021 року склала 16,4%.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем 2022 року склала 3,1%, з початку року — 10,9%.
Базова інфляція у квітні 2022 року порівняно з березнем склала 3,0%, з початку року — 8,1%.
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За матеріалами: УНІАН
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