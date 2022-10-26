Українцям розповіли, що буде зі зв'язком за відсутності світла — Finance.ua
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Українцям розповіли, що буде зі зв'язком за відсутності світла

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На тлі енергетичної кризи, викликаної ракетними ударами Росії по енергосистемі України, в разі тривалої відсутності електропостачання можуть виникнути проблеми зі зв’язком.
Про це повідомив президент компанії «Київстар» Олександр Комаров у Facebook.
У «Київстар» заявили, що при тривалому знеструмленні альтернативного живлення базових станцій вистачить тільки на 20% мережі оператора у великих містах.
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«Робимо все від нас залежне, але розуміємо, що таких превентивних заходів вистачить на підтримку до 20% мережі у великих містах і обласних центрах в умовах повного довгострокового знеструмлення», — зазначив Комаров.

Довідка Finance.ua:

  • 10 жовтня 2022 року росія здійснила атаки на низку областей України. Окупанти били по об’єктах критичної інфраструктури.
  • З 11 жовтня через дефіцит електроенергії в Києві та області почали відключати світло, а обстріли тривали. Ворог вдарив по об’єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.
  • 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Київській області.
  • 17 жовтня було 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

  • 18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об’єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, а також по об’єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об’єкту енергозабезпечення в Житомирі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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