Українцям розповіли, що буде зі зв'язком за відсутності світла — Finance.ua

Українцям розповіли, що буде зі зв'язком за відсутності світла Вчора 13:30 — Особисті фінанси

На тлі енергетичної кризи, викликаної ракетними ударами Росії по енергосистемі України, в разі тривалої відсутності електропостачання можуть виникнути проблеми зі зв’язком.

Про це повідомив президент компанії «Київстар» Олександр Комаров у Facebook

У «Київстар» заявили, що при тривалому знеструмленні альтернативного живлення базових станцій вистачить тільки на 20% мережі оператора у великих містах.

«Робимо все від нас залежне, але розуміємо, що таких превентивних заходів вистачить на підтримку до 20% мережі у великих містах і обласних центрах в умовах повного довгострокового знеструмлення», — зазначив Комаров.

Довідка Finance.ua:

10 жовтня 2022 року росія здійснила атаки на низку областей України. Окупанти били по об’єктах критичної інфраструктури.

З 11 жовтня через дефіцит електроенергії в Києві та області почали відключати світло, а обстріли тривали. Ворог вдарив по об’єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Київській області.

17 жовтня було 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об’єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, а також по об’єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об’єкту енергозабезпечення в Житомирі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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