Українцям розповіли, куди звертатися, якщо в магазині відмовляють у розрахунку карткою — Finance.ua
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Українцям розповіли, куди звертатися, якщо в магазині відмовляють у розрахунку карткою

Вчора 08:02Особисті фінанси
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Українцям розповіли, куди звертатися, якщо в магазині відмовляють у розрахунку карткоюУкраїнцям розповіли, куди звертатися, якщо в магазині відмовляють у розрахунку карткою
На випадок відмови в магазинах розрахуватися безготівково створена спеціальна гаряча лінія, куди можна звертатися: 0 800 501 007.
Про це в інтерв’ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Відмова у використанні банківських карток в магазинах контролюється фактичними перевірками. Встановлений штраф за таке правопорушення у розмірі 8500 гривень. Також є спеціальна гаряча лінія, куди можна звертатися у випадку відмови розрахуватися безготівково: 0 800 501 007», — зазначив Гетманцев.
При цьому, за його словами, випадків відмов розрахуватися безготівково стає все менше, оскільки над цим активно працюють податкові органи.
«Якщо говорити відверто, то я іноді особисто дзвоню власникам і керівникам магазинів, які припускаються таких, м’яко кажучи, помилок. В різних тональностях дискусії ми доходимо згоди з ними. Це ж саме вчиняють колеги. Питання розрахунку картками було доручено Державній податковій службі, якій вдалося вже на сьогодні вирішити цю проблему», — повідомив Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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