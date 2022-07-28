Українцям пропонують виплачувати гроші за заслуги перед країною — Finance.ua

Українцям пропонують виплачувати гроші за заслуги перед країною Вчора 08:21 — Особисті фінанси

Українцям пропонують виплачувати гроші за заслуги перед країною

В Україні пропонують запровадити щомісячні виплати для тих, хто має особливі заслуги перед країною. Серед них: Герої України, повні лицарі ордена Богдана Хмельницького, повні кавалери ордена «За мужність». Також гроші можуть отримувати сім’ї зазначених категорій у разі їх смерті.

Про це йдеться у законопроекті № 7141 , який за основу і в цілому можуть ухвалити під час засідання Верховної Ради 27 липня. Головний автор законопроєкту — голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Так, згідно з опублікованим документом:

три мінімалки (19,5 тис. грн) матимуть змогу отримувати Герої України (з врученням ордена «Золота Зірка»);

дві мінімалки (13 тис. грн) — лицарі ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі);



одну мінімалку (6,5 тис. грн) — кавалери ордена «За мужність».



При цьому від трьох (19,5 тис. грн.) до однієї (6,5 тис. грн.) мінімалки отримуватимуть члени сімей загиблих українців, залежно від їхніх заслуг.

«Особам, які мають право на отримання підвищеної пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплата здійснюється за однією з підстав за вибором особи», — йдеться у документі.

Закон у разі його ухвалення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

на зарплати українським військовим за місяць йде понад 40 млрд гривень. Зменшувати зарплати ЗСУ ніхто не планує, а їх розмір безпосередньо залежатиме від стану економіки;

у Міністерстві оборони докладно розповіли про те, як нараховується зарплата військовослужбовця залежно від того, чи він бере участь у бойових діях, чи ні. Окремо — про виплати тим бійцям, які опинилися в полоні.



Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.