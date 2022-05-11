Українцям пропонують ще один вид допомоги: хто отримає до 800 тис. грн — Finance.ua

Українцям пропонують ще один вид допомоги: хто отримає до 800 тис. грн

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових зобов’язань.

Відповідний законопроєкт № 7353 вже зареєстровано у Верховній Раді, повідомив нардеп Олександр Корнієнко.

Компенсацію пропонують встановити особам, які займалися публічною службою, професійною журналістською діяльністю чи працювали на об’єктах критичної інфраструктури, і через це отримали інвалідність.

«Після нещодавних відвідин Миколаєва, де від російських обстрілів на робочому місці загинули та були поранені десятки держслужбовців, я ініціював обговорення проєкту закону про підтримку працівників під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності», — пише нардеп.

Чому це важливо? З перших днів війни сотні тисяч держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, забезпечують роботу органів держвлади та місцевого самоврядування, об’єктів критичної інфраструктури, а також висвітлюють жахіття війни у ЗМІ та доносять світу правду про звірства російських загарбників. Є випадки загибелі та поранень під час виконання посадових обов’язків. Цей законопроєкт передбачає встановлення одноразової допомоги для постраждалих чи їх сімей.

Якими будуть ці виплати? Якщо працівникові війною спричинено інвалідність:

І групи — 800 тис грн;

ІІ групи — 500 тис грн;



ІІІ групи — 200 тис грн.



При загибелі працівника/працівниці сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 мільйон гривень.

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За рахунок чого здійснюватимуться виплати? Це резервний фонд бюджету та надходження від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів (через гранти та безповоротну допомогу). Окрім того, відповідно до норм та принципів міжнародного права, виплачені постраждалим кошти підлягатимуть подальшому відшкодуванню з держави-агресора.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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