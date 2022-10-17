Українцям продовжили строк перебування в одній з країн ЄС — Finance.ua
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Українцям продовжили строк перебування в одній з країн ЄС

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Українці, біженці з посвідкою на постійне проживання або посвідкою на притулок в Україні мають право залишатися в Нідерландах на один рік довше.
Про це повідомляє Служба імміграції та натуралізації (IND) Нідерландів.
«Дію Директиви про тимчасовий захист (RTB) було продовжено до 4 березня 2024 року. Таке рішення ухвалила Європейська комісія. Це означає, що українці, біженці з посвідкою на постійне проживання або посвідкою на притулок в Україні мають право залишатися в Нідерландах на один рік довше», — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що кожен, хто підпадає під RTB, має право на житло, медичне обслуговування, освіту для неповнолітніх і можливість працювати. Директива може бути продовжена ще на один рік. Тимчасовий захист закінчується, коли спливає максимальний термін або стає можливим безпечне повернення в Україну.

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