Українцям пояснили, як не допустити вибуху газового балона вдома — Finance.ua
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Українцям пояснили, як не допустити вибуху газового балона вдома

Особисті фінанси
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Відключення електроенергії в Україні змушують громадян продумувати способи залишатися зі світлом, теплом та мати можливість готувати. Нарівні з генераторами та акумуляторами все популярнішими стають туристичні портативні плити. Разом з тим все частіше стають відомі випадки вибухів у будинках.
Про правила безпеки розповіли у 104.ua.
Від чого вибухають газові балони, та як цього не допустити?
1. Потрібно подбати про те, щоб у приміщенні була хороша вентиляція. Більше того, при недостатній вентиляції підвищується ризик отруєння чадним газом.⠀
2. До вибуху може призвести різке переміщення балонів із низьких температур у високі.⠀
3. Вибираючи місце для зберігання балона, переконайтеся, що на нього не падають прямі сонячні промені, а порожні та повні балони зберігаються окремо.⠀
4. Знімати балон з газового пальника потрібно якнайдалі від відкритого вогню.⠀
5. Пам’ятайте, що всі газові туристичні пальники — одноразові.

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За матеріалами:
Хвиля
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