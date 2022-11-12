Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі — Finance.ua
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Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі

Казна та Політика
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Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі
Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі
Міністерство економіки повернуло помилково отримані кошти в рамках програми «єПідтримка» від 4 466 працівників бюджетних установ.
Про це повідомили в Міністерстві економіки у коментарі порталу Суспільне.
«Стосовно помилково отриманих коштів працівниками бюджетних установ в рамках Програми „єПідтримка“ повідомляємо: Мінекономіки здійснено додаткову перевірку інформації та висновків, наведених в матеріалах верифікації щодо правомірності виплат допомоги в розмірі 6 500 гривень, за результатами якої підтверджено рекомендації першочергової верифікації щодо одержання допомоги 14 038 працівниками бюджетних установ. Мінекономіки вжито низку заходів, за результатами яких станом на 4 листопада забезпечено повернення коштів від 4466 отримувачів. Робота триває», — повідомили в міністерстві.
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Водночас у Мінекономіки не відповіли на запитання, скільки часу може тривати весь процес верифікації даних та повернення грошей в казну.
На початку серпня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив що 25 524 людям, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання допомоги, помилково нарахували кошти.
Загалом помилково виплатили допомогу у розмірі 166 млн грн.
В Мінфіні повідомили, що поверненням коштів займається Міністерство економіки.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів 7 липня закінчив всі виплати у 6500 грн в рамках програми «єПідтримка», яку запустили у березні — усього виплачено майже 31 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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