Українцям почали розвозити безкоштовні дрова: які документи потрібні, щоб отримати — Finance.ua

Українцям почали розвозити безкоштовні дрова: які документи потрібні, щоб отримати Вчора 12:28 — Особисті фінанси

Українцям повідомили , що мешканцям прифронтових населених пунктів восьми областей починають розвозити безкоштовні дрова для обігріву житла.

Про це заявили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Хто може отримати

Отримати дрова зможуть мешканці восьми областей України: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

Читайте також Як обрати генератор для будинку на випадок відключення електроенергії

У відомстві пояснили, що для того, щоб отримати паливну деревину безкоштовно, потрібно написати відповідну заяву до органів місцевої влади.

Які документи потрібно надати разом із заявою:

паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу або підтверджує спеціальний статус, якщо йдеться про іноземців або осіб без громадянства;

якщо заяву подає не сама людина, а її уповноважений представник — документ, що підтверджує повноваження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які за релігійними переконаннями не мають);

за наявності — документ, що підтверджує наявність категорії вразливості;

інші документи, що підтверджують належність заявника до домогосподарства.

У Мінреінтеграції зазначили, що військово-цивільні адміністрації можуть вимагати також додаткових документів.

Надаватимуть деревину, дотримуючись черги, але пріоритет матимуть вразливі категорії населення.

31 жовтня перші вагони паливної деревини вже доставлені на Миколаївщину.

Читайте також Як заощаджувати електроенергію під час роботи

«В даний час деревина відвантажується і найближчим часом буде розвезена територіальними громадами, що межують з районами проведення бойових дій. Поколоті дрова місцева влада доставлятиме безпосередньо по домогосподарствах. Черговість на їх отримання визначатиме територіальна громада. Також налагоджено логістику відправлення паливної деревини і в інші області. Ще дві з них, а саме Дніпропетровська та Запорізька, отримають дрова потягами Укрзалізниці. В решту областей найближчим часом їх доставлять автотранспортом», — зазначили в Мінреінтеграції.

На пенсии За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.