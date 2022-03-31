Українцям дозволили безкоштовно відкривати рахунки в ЄС – як це зробити — Finance.ua

Українцям дозволили безкоштовно відкривати рахунки в ЄС – як це зробити

Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Українцям дозволили безкоштовно відкривати рахунки в ЄС – як це зробити

Багато фінансових платформ та банків спрощують умови або дають у безкоштовне користування свої продукти для українських переселенців. Зазвичай такі пільги надаються на невеликий термін, однак це дозволяє уникнути багато фінансових проблем за кордоном.

Компанія Genome також скасувала відсотки за користування для громадян України, передає «Сьогодні».

Що пропонує платформа

Як йдеться на сайті Genome, рахунок надає такі можливості:

рахунки можна відкривати у різних валютах — євро, доларах та британських фунтах;

незалежно від того, залишилася людина в Україні, чи виїхала за кордон, вона зможе безперебійно отримувати зарплату;

якщо платформою користуються інші члени родини, то робити міжнародні чи внутрішні перекази можна без відсотків;

карткою Genome можна сплачувати за товари і послуги онлайн та офлайн, а також оренду чи комунальні послуги в ЄС;

у межах гаманця Genome можна відкривати по 5 рахунків на кожну з валют.

Що тепер безкоштовно для українців

Без плати за цю послугу українці можуть:

відкрити особистий рахунок, у тому числі, мультивалютний;

не сплачувати за ці рахунки комісій;

здійснювати SEPA-перекази між користувачами Genome;

відкрити фізичну картку і не платити за неї комісію.

Решта послуг мають спеціальні ціни. Наприклад, комісія за зняття грошей в банкоматі (всередині Європейського Союзу) складає 2 євро (65,68 грн). Для обміну валют платформа пропонує сталу 1% ставку за курсом міжбанку.

Спеціальні ціни діятимуть до 10 вересня 2022 року.

Як відкрити рахунок

Щоб відкрити власний рахунок, потрібно:

зареєструватися на платформі, використовуючи email або номер телефону;

обрати особистий гаманець та ввести необхідні дані для реєстрації;

підтвердити особистість за допомогою паспорту та відеоселфі.

Гаманець Genome відкриється протягом дня.

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