Українцям дозволять не обмінювати водійське посвідчення в Туреччині — Finance.ua

Українцям дозволять не обмінювати водійське посвідчення в Туреччині Вчора 19:12 — Особисті фінанси

Українцям дозволять не обмінювати водійське посвідчення в Туреччині

25 грудня 2022 року починає діяти довгоочікувана Угода між Урядом України та Урядом Туреччини про взаємне визнання посвідчень водія.

Угоду, підписану між Туреччиною та Україною, опубліковано в Офіційному віснику 25 жовтня 2022 року. Вона набуває чинності після двох місяців з дня публікації та передачі сторонами одне одному Угоди.

Відтепер, якщо громадяни двох держав перебувають на постійному або тимчасовому проживанні в іншій країні, їх водійські посвідчення також будуть дійсні в цій країні.

Тобто українським водіям не треба буде:

планувати подорож за кордон Туреччини кожні 6 місяців;

витрачати час та гроші на спробу отримати в Туреччині водійське посвідчення на заміну українського;



хвилюватись щодо проблем зі страховими компаніями через те, що за кермом авто перебувала людина, яка легально знаходилася в Туреччині більше 6 місяців та не замінила посвідчення водія.



Угоду було підписано кілька років тому. Україна ратифікувала її ще в 2020 році. Угоду було ратифіковано Парламентом Туреччини та підписано Президентом країни на початку 2022 року.

Однак в пункті 3 Рішення про ратифікацію було зазначено, що вона вступає в силу тільки після офіційноі публікації. Тобто фактично весь цей час вона не діяла.

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