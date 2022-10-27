Українцям дозволять не обмінювати водійське посвідчення в Туреччині — Finance.ua
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Українцям дозволять не обмінювати водійське посвідчення в Туреччині

Особисті фінанси
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Українцям дозволять не обмінювати водійське посвідчення в Туреччині
Українцям дозволять не обмінювати водійське посвідчення в Туреччині
25 грудня 2022 року починає діяти довгоочікувана Угода між Урядом України та Урядом Туреччини про взаємне визнання посвідчень водія.
Угоду, підписану між Туреччиною та Україною, опубліковано в Офіційному віснику 25 жовтня 2022 року. Вона набуває чинності після двох місяців з дня публікації та передачі сторонами одне одному Угоди.
Відтепер, якщо громадяни двох держав перебувають на постійному або тимчасовому проживанні в іншій країні, їх водійські посвідчення також будуть дійсні в цій країні.
Тобто українським водіям не треба буде:
  • планувати подорож за кордон Туреччини кожні 6 місяців;
  • витрачати час та гроші на спробу отримати в Туреччині водійське посвідчення на заміну українського;
  • хвилюватись щодо проблем зі страховими компаніями через те, що за кермом авто перебувала людина, яка легально знаходилася в Туреччині більше 6 місяців та не замінила посвідчення водія.
Угоду було підписано кілька років тому. Україна ратифікувала її ще в 2020 році. Угоду було ратифіковано Парламентом Туреччини та підписано Президентом країни на початку 2022 року.
Однак в пункті 3 Рішення про ратифікацію було зазначено, що вона вступає в силу тільки після офіційноі публікації. Тобто фактично весь цей час вона не діяла.
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За матеріалами:
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