Українцям доступна нова послуга: онлайн-заявки на страхові виплати — Finance.ua

Українцям доступна нова послуга: онлайн-заявки на страхові виплати Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Українцям доступна нова послуга: онлайн-заявки на страхові виплати

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.

Як розповіли у ПФУ, відтепер постраждалі особи або члени їхніх сімей, які авторизувалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), для одержання відповідних страхових виплат можуть подати онлайн:

заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);

заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;

заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;

заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);

заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Алгоритм дій:

Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Заява на страхову виплату». Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку «Продовжити». У спливаючому вікні «Заяви на страхову виплату» з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно. У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку «Сформувати заяву». Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.

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