Українцям дадуть гроші на ремонт пошкодженого окупантами житла: хто та скільки отримає — Finance.ua
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Українцям дадуть гроші на ремонт пошкодженого окупантами житла: хто та скільки отримає

Особисті фінанси
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Мешканці двох громад Запорізької області, чиї будинки або квартири були пошкоджені внаслідок ракетних атак, зможуть отримати матеріальну допомогу на ремонт житла. Гроші виділяються у рамках проекту «Реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні».
Отримати виплати зможуть мешканці Кушугумської та Комишуваської громад. Йдеться про грошовий грант у розмірі до 60 тисяч гривень. Про це повідомляється на сторінці благодійної організації «Карітас-Запоріжжя» у Facebook.
Зазначається, що матеріальна допомога може бути надана лише тим мешканцям вищезгаданих громад, які мають два необхідні документи:
  • акт про пошкоджене житло;
  • документ про власність на житло.
У разі відсутності даних документів, організація не зможе прийняти заявку. Крім того, для оформлення допомоги знадобляться такі документи:
  • паспорт;
  • ІПН;
  • ІПН членів сім’ї;
  • реквізити IBAN-рахунку.
Для того, щоб подати заявку на отримання грошової допомоги, необхідно заповнити спеціальну Google-форму в період з 16 по 19 грудня.
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