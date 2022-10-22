Українцям без документів спростили повернення додому — Finance.ua

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Українцям без документів спростили повернення додому

Казна та Політика
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Громадяни, які опинилися за межами України без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення додому без своєї присутності.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Державної міграційної служби. Це можна зробити на підставі звернення:
  • одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;
  • одного з батьків;
  • подружжя;
  • повнолітньої дитини;
  • рідного брата/сестри;
  • офіційного звернення Мінреінтеграції.
Посвідчення готується безоплатно протягом 5 днів і діє до 3-х місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.
Раніше посвідчення особи на повернення видавалось виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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