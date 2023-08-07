Українців розплавило спекою: енергетики шоковані рекордним споживанням електрики — Finance.ua

Українців розплавило спекою: енергетики шоковані рекордним споживанням електрики Сьогодні 16:30 — Енергетика

Українців розплавило спекою: енергетики шоковані рекордним споживанням електрики

На вихідних в Україні через аномально високі температури повітря спостерігалось рекордне споживання електроенергії, що дало серйозне навантаження на енергосистему країни.

Як повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго», в суботу, 5 серпня, через надзвичайно спекотну погоду українці спалили електроенергії найбільше, порівняно з усіма вихідні літа. Причина — аномальна спека та активне використання кондиціонерів.

«Найбільший максимум споживання був на 10,7% більшим, ніж у попередні вихідні. Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися», — йдеться у повідомленні.

Максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних.

«Таке високе споживання — суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена», — зазначила компанія.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в Facebook написав, що через аномальну спеку на вихідних було рекордне споживання електроенергії у Києві.

«Оцінюю як, приблизно, 20% приріст в порівнянні з минулими. Але система витримала. Це гарні новини», — додав він.

Варто нагадати, що 5 та 6 серпня температура повітря подекуди досягала 36−40 градусів. Через це, навіть най економніші українці не змогли витримати і вперше вмикали системи охолодження в своїх домівках.

УНІАН За матеріалами:

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