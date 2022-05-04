Українців просять бути обережними при купівлі бензину: активізувалися шахраї — Finance.ua

Українців просять бути обережними при купівлі бензину: активізувалися шахраї

Вчора 09:13 — Енергетика

Через дефіцит пального на ринку стало більше шахраїв і бодяжників, які продають неякісне пальне та обманюють автомобілістів.

Про це повідомив експерт «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн у Facebook

«Через нестачу пального частішають випадки шахрайства та реалізації різного шмурдяка. Хочу попередити про найбільш поширені», — написав він.

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За його словами, по-перше, це покупка талонів «з рук». Через обмеження вільного продажу пального з’являється багато оголошень про продаж паливних талонів. Це механізм реалізації для юридичних осіб, які купують пальне для власних потреб. Таке явище було дуже поширене і до війни, оскільки багато мереж надавали великим покупцям знижки, а ті потім перепродували їх «фізикам».

«І тоді, а зараз і поготів багато випадків шахрайства — талони виявляються недійсними. Перевірити їх можна тільки на АЗС або в офісі оператора-емітента. Будьте пильними», — зазначив експерт.

За його словами, другим поширеним способом обману є продаж неякісного пального.

«Бодяга» — насправді стара проблема. Але якщо раніше бодяжники реально досягали непоганих якісних результатів, маючи на меті обхід податків, то зараз питання саме в якості. Є два відгуки від знайомих про зупинку машини та серйозні проблеми з двигуном", — повідомив він.

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