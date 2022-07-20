Українців попередили про новий комп'ютерний вірус — Finance.ua

Українців попередили про новий комп'ютерний вірус Вчора 20:20 — Кримінал

В Україні попередили про нову шкідливу програму-викрадача. Фахівці вважають, що в першу чергу вона спрямована на державні організації.

Про це пише Telegram-канал Держспецзв’язку.

«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою «Доповідь0507224.ppt», — пише пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, що файл також містить зображення-мініатюру, на якому згадується Оперативне командування «Південь».

Відкриття документа призведе до встановлення шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.

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