Українці зняли з банківських рахунків 35 млрд гривень від початку війни — Finance.ua

Українці зняли з банківських рахунків 35 млрд гривень від початку війни

Вчора 15:36 — Валюта

Українці з початку воєнних дій зняли з гривневих рахунків 35,5 млрд грн.

Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

«Надлишок ліквідності дозволяє банкам безперешкодно виконувати платіжні функції навіть в умовах відпливу гривні у позабанківський готівковий обіг, який за період з початку військових дій перевищив 35,5 млрд грн», — написав Данилишин.

Він додав, що високий рівень ліквідності банківської системи обумовлює утримання ставок за міжбанківськими операціями на рівні нижньої межі ставок за операціями постійного доступу НБУ (9%) та скорочення попиту банків на кредити рефінансування НБУ, що надаються за ставкою 11% (облікова +1 п. п.).

За словами Данилишина, обсяг ліквідності банківської системи, розміщений на коррахунках та в депсертифікатах НБУ, зріс до майже 200 млрд грн внаслідок скорочення залишку коштів на казначейському рахунку уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укррудпром

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