Українці зняли з банківських рахунків 35 млрд гривень від початку війни — Finance.ua
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Українці зняли з банківських рахунків 35 млрд гривень від початку війни

Вчора 15:36Валюта
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Українці з початку воєнних дій зняли з гривневих рахунків 35,5 млрд грн.
Про цеповідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
«Надлишок ліквідності дозволяє банкам безперешкодно виконувати платіжні функції навіть в умовах відпливу гривні у позабанківський готівковий обіг, який за період з початку військових дій перевищив 35,5 млрд грн», — написав Данилишин.
Він додав, що високий рівень ліквідності банківської системи обумовлює утримання ставок за міжбанківськими операціями на рівні нижньої межі ставок за операціями постійного доступу НБУ (9%) та скорочення попиту банків на кредити рефінансування НБУ, що надаються за ставкою 11% (облікова +1 п. п.).
За словами Данилишина, обсяг ліквідності банківської системи, розміщений на коррахунках та в депсертифікатах НБУ, зріс до майже 200 млрд грн внаслідок скорочення залишку коштів на казначейському рахунку уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укррудпром
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