Українці зможуть отримувати інформацію про судові засідання та рішення в «Дії» — Finance.ua

Українці зможуть отримувати інформацію про судові засідання та рішення в «Дії» Вчора 09:37 — Казна та Політика

В Україні дозволять передачу інформації про судові засідання та рішення через додаток «Дія». Рада підтримала відповідний законопроект у другому читанні.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Telegram

Зміни були внесені до закону «Про судоустрій і статус суддів». Вони передбачають можливість надання інформації про суд, що розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату та час судового засідання за допомогою мобільного додатку «Дія».

Також документ вводить норму, згідно з якою українці зможуть отримати через «Дію» рішення суду в електронній формі.

«Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе надалі вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів», — наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для вимушених переселенців вдосконалять функціонал у «Дії». Скоро можна буде змінити місце проживання при повторному переміщенні.

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