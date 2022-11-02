Українці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення уряду — Finance.ua

Українці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення уряду Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі ДМС: рішення уряду

Паспорти, що були виготовлені, але не одержані через тимчасову окупацію чи бойові дії, відтепер можна забрати в будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби чи закордонних дипломатичних установ.

Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідну постанову було ухвалено 28 жовтня на засіданні Уряду.

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«Врегульовано механізм видачі паспортних документів (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон), які були виготовлені, але не одержані через припинення роботи відповідних підрозділів ДМС у зв’язку з окупацією чи бойовими діями», — сказано в повідомленні.

Тепер завершення процедури оформлення документів може здійснюватися іншим територіальним підрозділом ДМС ніж тим, який здійснював прийом документів.

Виготовлені паспорти для їх видачі громадянам будуть пересилатися від одного територіального підрозділу ДМС до іншого на території України чи до закордонних дипломатичних установ.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей;

також уряд змінив вартість послуг у сфері міграції. З 1 листопада 2022 року зросла вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

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