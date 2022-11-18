Українці зможуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі — Finance.ua

Українці зможуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Українці зможуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі

Українці тепер зможуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі — у Варшаві та Гданську.

Про це повідомляє МВС України в Telegram..

Гданськ став другим містом у Польщі, де можна отримати послугу обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні.

Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України географія надання послуг розширюється.

Послуга обміну українського посвідчення водія стала доступною у Гданську, а з початку вересня її надавали у Варшаві. За перші два дні видачі прав водія в Гданську послугою встигли скористатися 17 українців.

Нагадаємо, громадяни України тепер зможуть не складати в Литві теоретичний та практичний екзамени при обміні прав водія категорії B з українських на місцеві.

Також повідомлялося , що в Україні можна буде реєструвати авто, або оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Така нагода з’явиться з 14 грудня.

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