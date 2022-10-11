Українці зможуть обміняти готівкову гривню ще в одній країні — Finance.ua

Українці зможуть обміняти готівкову гривню ще в одній країні Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Українці зможуть обміняти готівкову гривню ще в одній країні

З 10 жовтня 2022 року українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Литві, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Хто зможе обміняти гривню

Громадяни України, які в Литві мають офіційний статус біженця, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.

Умови обміну

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному вебсайті Банку Литви

Комісія за трансакцію є стандартною та фіксованою комісією Šiaulių bankas за операцію обміну валюти — 2,5 євро.

Довідка Finance.ua

програма обміну готівкової гривні вже почала працювати у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Італії, Нідерландах, Швейцарії та на Мальті.

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