Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в латвійських банках — Finance.ua

Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в латвійських банках Вчора 14:33 — Валюта

З 5 вересня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Відповідну угоду Національний банк України та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року (далі — Угода).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Відповідно до Угоди громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях AS «Industra Bank» та AS «Rietumu banka» в шести містах Латвії.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ.

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