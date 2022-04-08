Українці зміцнюють гривню, але є і тривожний прогноз курсу долара — Finance.ua

Українці зміцнюють гривню, але є і тривожний прогноз курсу долара

Вчора 16:02 — Валюта

Тренд до зміцнення гривні, що триває останнім часом, пов’язаний з тим, що в березні українці більше продавали валюту, ніж купували, зазначає аналітик Андрій Гойлов.

Так, у березні українці продали валюти на $350 млн більше, ніж купили, розповів експерт із посиланням на дані Нацбанку.

Проте експерт вважає, що українській нацвалюті загрожує зворотна тенденція.

«До ослаблення курсу гривні може призвести „прихована“ емісія через зростання соцвиплат на тлі падіння доходів держбюджету. Це спричинить прискорення інфляції у вересні цього року», — вважає Гойлов.

Серед інших фінансових новин України, що стосуються України, Гойлов звернув увагу, що на міжнародних фінансових ринках триває відновне зростання вартості українських цінних паперів. Курс євробондів України з погашенням у вересні 2022 року на даний момент піднявся до рівня 62% від номіналу.

«Україна, як і раніше, має намір погашати та обслуговувати ці папери, щоб зберегти право доступу до міжнародного боргового ринку. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України у 2022 році скоротиться на 20%», — наголосив експерт.

Він також зазначив, що раніше Міністерство фінансів залучило до держбюджету 5,57 млрд грн від розміщень «військових» облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Учасники аукціону придбали паперів у гривні з терміном погашення 6 місяців за ставкою 10% на суму 740 млн грн, а на суму 223 млн грн вдалося продати ОВДП із строками погашення в 1 та 3 роки та за ставкою 11%. Номінованих у євро ОВДП було продано у сумі €143 млн (8 місяців, ставка 2,5%).

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