Українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. авто, – Гетманцев — Finance.ua
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Українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. авто, – Гетманцев

Вчора 09:31Особисті фінанси
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Українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. авто, – ГетманцевУкраїнці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. авто, – Гетманцев
Українці за час війни розмитнили за пільговими умовами більше 10 тис. автомобілів.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Економічній правді».
«Кількість розмитнених авто становить понад 10 тисяч штук», — сказав він, відповідаючи на питання щодо кількості осіб, які скористалися можливістю безмитно завезти автомобіль.
Він додав, що на кордоні вже виникали черги через бажаючих завезти авто з Європи.

Довідка Finance.ua:

  • президент України підтримав чергові митні спрощення на період дії воєнного стану підписанням Закону № 2142-ІХ від 24.03.2022, який вже набрав чинності з 5 квітня;
  • до прийняття Закону, щоб ввезти в Україну авто з іноземною реєстрацією, громадянам потрібно було сплатити акцизний податок, мито та ПДВ. Наразі ці платежі тимчасово скасовані для громадян, які ввозять транспортні засоби;
  • сервісні центри МВС нагадують, у період воєнного стану центри працюють у безпечних регіонах і надають більшість послуг. Громадяни можуть обміняти/відновити посвідчення водія.

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За матеріалами: Espreso.tv
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