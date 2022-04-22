Українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. авто, – Гетманцев — Finance.ua

Українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. авто, – Гетманцев

Вчора 09:31 — Особисті фінанси

Українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит понад 10 тис. авто, – Гетманцев

Українці за час війни розмитнили за пільговими умовами більше 10 тис. автомобілів.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Економічній правді».

«Кількість розмитнених авто становить понад 10 тисяч штук», — сказав він, відповідаючи на питання щодо кількості осіб, які скористалися можливістю безмитно завезти автомобіль.

Він додав, що на кордоні вже виникали черги через бажаючих завезти авто з Європи.

Довідка Finance.ua:

президент України підтримав чергові митні спрощення на період дії воєнного стану підписанням Закону № 2142-ІХ від 24.03.2022, який вже набрав чинності з 5 квітня;

до прийняття Закону, щоб ввезти в Україну авто з іноземною реєстрацією, громадянам потрібно було сплатити акцизний податок, мито та ПДВ. Наразі ці платежі тимчасово скасовані для громадян, які ввозять транспортні засоби;

сервісні центри МВС нагадують, у період воєнного стану центри працюють у безпечних регіонах і надають більшість послуг. Громадяни можуть обміняти/відновити посвідчення водія.

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