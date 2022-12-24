Українці завезли майже 1300 Starlink на пільгових умовах із початку місяця — Finance.ua

Українці завезли майже 1300 Starlink на пільгових умовах із початку місяця
З початку грудня українці завезли 1310 терміналів Starlink, з них 98% — на пільгових умовах.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.
«Станом на 19 грудня українці завезли 1310 Starlink. 98% заїхало на пільгових умовах із застосуванням нульового ПДВ/мита ( 1278 шт.)», — заявив Желєзняк.
За словами депутата, найпоширенішим способом ввезення терміналів супутникового інтернету є експрес-відправка. У такий спосіб до країни ввезли 1057 девайсів. Ще 231 термінал ввезли через пункти пропуску, 22 поштою.
Раніше повідомлялося, що ціна на термінали та передплату Starlink для України зросла до $700 і $75 відповідно. Окрім того, тепер доведеться платити ще й за доставку.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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