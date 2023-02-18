Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів гривень: які послуги ігнорують найбільше — Finance.ua

Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів гривень: які послуги ігнорують найбільше Сьогодні 12:31 — Особисті фінанси

Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів гривень: які послуги ігнорують найбільше

Деякі українці звикли накопичувати борги за комунальні послуги, але через війну проблема з боргами стала катастрофічною. Так, станом на 1 грудня 2022 року за житлово-комунальні послуги заборгували 35,35 мільярда гривень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на дані Обласної військової адміністрації та Київської міської військової адміністрації.

Він зазначив, що за місяць сума заборгованості зросла на 2,2 млрд грн.

За які послуги українці заборгували найбільше

За інформацією депутата, борг виглядає так:

опалення та гаряча вода — 24,4 млрд грн;

водопостачання — 7,4 млрд грн;

управління багатоквартирним будинком — 2,21 млрд грн (цифра з репрезентативної вибірки найбільших компаній з управління багатоквартирними будинками);

вивіз сміття (поводження з побутовими відходами) — 1,28 млрд грн.

Заборона на стягнення боргів за комуналку

У зв’язку з повномасштабною війною частина українців виїхала за кордон задля безпеки, а громадянам, що залишилися, було важко оплачувати комунальні послуги через фінансові труднощі. Але наприкінці серпня 2022 року в Україні набув чинності закон, яким заборонялося стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги в період дії воєнного стану.

Згідно з документом, заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги з таких категорій українців:

Тих, хто мешкає у територіальних громадах, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій.

Ті, що перебувають або перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Стягувати борги за житлово-комунальні послуги також заборонено за нерухомим майном, яке є місцем постійного проживання фізичної особи та було знищено чи пошкоджено внаслідок військових (бойових) дій.

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