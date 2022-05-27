Українці за кордоном можуть отримувати електронні лікарняні та виплати - МОЗ — Finance.ua
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Українці за кордоном можуть отримувати електронні лікарняні та виплати - МОЗ

Вчора 04:13Особисті фінанси
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Українці за кордоном можуть отримувати електронні лікарняні та виплати - МОЗУкраїнці за кордоном можуть отримувати електронні лікарняні та виплати - МОЗ
Українці, які виїхали за кордон, можуть дистанційно оформляти електронні лікарняні для отримання виплат від держави.
Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі інформаційного телемарафону.
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«Ми розуміємо, що є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно на період воєнного стану ми дозволили для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою», — сказала Карчевич.
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Нагадаємо, 1 квітня Фонд соцстрахування розповів, хто оплатить лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір. Там пояснили, що в умовах воєнного часу українські роботодавці можуть призупинити дію трудового договору зі своїми працівниками — в такому випадку працівник тимчасово припиняє роботу, проте трудові відносини зберігаються. Водночас, як наголосили у фонді, компенсація усіх втрачених працівником внаслідок нападу росії коштів покладається на державу-агресора. росія зобов’язана відшкодувати українцям понесені збитки, у тому числі за час тимчасової непрацездатності.

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За матеріалами: УНІАН
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