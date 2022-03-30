Українці за добу зареєстрували у «Дії» більше тисячі нових бізнесів — Finance.ua

Українці за добу зареєстрували у «Дії» більше тисячі нових бізнесів

Вчора 16:19 — Особисті фінанси

Понад тисячу нових ФОП зареєстрували українці за першу добу з відновлення автоматичної реєстрації ФОП.

28 березня відновилась реєстрація ФОП у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на порталі «Дія». За першу добу було зареєстровано 1048 нових бізнесів.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ЄДР.

Для порівняння, за тиждень у відповідний період 2021 року було зареєстровано 5114 нових бізнесів. Загалом станом на початок війни реєструвалося близько 20 тисяч ФОП на місяць.

Найбільше нових справ відкрилося у сферах надання інформаційних послуг, ІТ- сфері та роздрібній торгівлі.

З початку російсько-української війни реєстр було вимкнено задля збереження даних українців. Наразі роботу ЄДР відновлено, а автоматична реєстрація бізнесу можлива на порталі «Дія ».

За допомогою АРІ Опендатабот можна отримувати витяги по ФОПам . Якщо вам потрібен витяг — відкрийте Опендатабот у месенджері або застосунку та надішліть боту РНОКПП.

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