Українці, які вимушено виїхали до країн Балтії, зможуть безкоштовно повернутися додому — Finance.ua

Українці, які вимушено виїхали до країн Балтії, зможуть безкоштовно повернутися додому Вчора 15:46 — Особисті фінанси

Незабаром для українців, які виїхали з окупованих територій до країн Балтії, запрацює безкоштовний маршрут з Естонії, Латвії та Литви до Львова.

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.

За його словами, наразі немає прямого безкоштовного маршруту для українців, які виїхали з окупованих територій через росію у країни Балтії до України.

З Литви безкоштовно наших громадян до Львова перевозять волонтери. Але з Естонії і Латвії не було такого маршруту.

«Тому ми домовились зараз, також завдяки Міністерству закордонних справ, з урядами країн Прибалтики щодо запуску такого маршруту. Я думаю, що десь тиждень-півтора, і цей маршрут почне працювати», — сказав Бородай.

«Це буде безкоштовний маршрут з Таллінна через Ригу, через Вільнюс через Жешув до Львова», — додав він.

Для того, щоб українцям потрапити на цей безкоштовний рейс потрібно звернутися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції за телефоном 15-48.

Також над інформуванням українців будуть працювати консульства в Естонії, Латвії, Литви.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.