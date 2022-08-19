Українці, які вимушено виїхали до країн Балтії, зможуть безкоштовно повернутися додому — Finance.ua
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Українці, які вимушено виїхали до країн Балтії, зможуть безкоштовно повернутися додому

Особисті фінанси
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Незабаром для українців, які виїхали з окупованих територій до країн Балтії, запрацює безкоштовний маршрут з Естонії, Латвії та Литви до Львова.
Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.
За його словами, наразі немає прямого безкоштовного маршруту для українців, які виїхали з окупованих територій через росію у країни Балтії до України.
З Литви безкоштовно наших громадян до Львова перевозять волонтери. Але з Естонії і Латвії не було такого маршруту.
«Тому ми домовились зараз, також завдяки Міністерству закордонних справ, з урядами країн Прибалтики щодо запуску такого маршруту. Я думаю, що десь тиждень-півтора, і цей маршрут почне працювати», — сказав Бородай.
«Це буде безкоштовний маршрут з Таллінна через Ригу, через Вільнюс через Жешув до Львова», — додав він.
Для того, щоб українцям потрапити на цей безкоштовний рейс потрібно звернутися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції за телефоном 15-48.
Також над інформуванням українців будуть працювати консульства в Естонії, Латвії, Литви.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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