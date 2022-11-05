Українці, які мають тимчасовий захист, на зиму можуть повернутися з України до ЄС — Finance.ua

Українці, які мають тимчасовий захист, на зиму можуть повернутися з України до ЄС Вчора 07:46 — Особисті фінанси

Через непростий опалювальний сезон, який очікує українців цьогоріч, та через безпекові ризики у зв’язку з війною кількість біженців у Європі може значно зрости.

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Крім цього, повернутися з України до ЄС мають право ті громадяни, які отримали статус тимчасового захисту в одній з європейських країн.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Таку заяву чиновник зробив після свого візиту до Києва.

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Біженці з України можуть повернутися до Європи за наявності тимчасових віз

За даними ООН, від 24 лютого 2022 року в Євросоюзі перебуває близько 7 мільйонів українських біженців. З них 4,3 мільйона оформили тимчасовий захист у різних країнах Європи. Разом з тим частина власників тимчасових віз уже повернулася на додому.

«Якщо хтось тим часом поїхав до України і живе там, вже отримавши статус тимчасового захисту в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС у тому випадку, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими», — пояснив Ракушан.

Таким чином українські біженці, які отримали тимчасовий захист в Євросоюзі, але потім повернулися до України, на зиму можуть знову виїхати до ЄС.

Віт Ракушан також припустив, що кількість біженців у Європі може зрости до 5 мільйонів через настання холодів та енергетичну кризу в Україні, а також через безпекові ризики, які зберігаються у зв’язку з великою російсько-українською війною.

Телеканал 24 За матеріалами:

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